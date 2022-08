Il siparietto che si è verificato durante il big match dell'Allianz tra il ct della Nazionale, Roberto Mancini e il ds della Juve, Pavel Nedved, ha lasciato sognare i tifosi italiani sulla possibilità di vedere Gleison Bremer con la maglia Azzurra. Per lui non è infatti scattata ancora la prima chiamata con la nazionale brasiliana ma che, potrebbe avvenire nelle prossime settimane. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, ieri sera a Torino era presente anche Matheus Bachi, figlio dell'allenatore del Brasile Tite. Sotto la lente di ingrandimento c'erano anche i profili di Alex Sandro, Danilo e Ibanez, ma gran parte delle attenzioni sono state rivolte all'ex centrale granata.