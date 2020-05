1









La Roma ha un imperativo per il prossimo mercato: fare cassa. Il rosso in bilancio che può arrivare fino a 110 milioni di euro, la crisi finanziaria a causa del coronavirus e la mancata cessione a Friedkin, porteranno il ds Petrachi a ragionare molto sulle uscite. Una pratica gradita sarà quella degli scambi, per valorizzare i cartellini di giocatori ritenuti sacrificabili. Uno di questi è Bryan Cristante: secondo quanto riporta Calciomercato.com, la Roma ha in programma un nuovo incontro con la Juventus per trattare nuovamente lo scambio con Mandragora (valutazione 30 milioni ciascuno), che i bianconeri preleveranno dall’Udinese facendo prevalere il diritto di recompra pari a 26 milioni.