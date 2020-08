3









Nuovo treno, direzione plusvalenze. Sembra davvero che non sia passato un anno dall'ultimo mercato della Juve: tra i soliti problemi e un immobilismo incredibile, Paratici prova a navigare a vista in mezzo a tutti gli obiettivi. Una mano potrebbe arrivare dall'amicizia solidissima con la Roma (non a caso si parla dell'attuale CFO bianconero come prossimo direttore sportivo giallorosso), che ha in mente un po' di scambi per aiutare e aiutarsi finanziariamente. E non solo.



GLI OBIETTIVI - Secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, i giallorossi stanno valutando i profili di Daniele Rugani e Cristian Romero. Attenzione anche a Mattia Perin, che sembrava a un passo dall'Atalanta (con Gollini proprio alla Roma) ma che resta in attesa di novità. Intanto, il 24 a Torino sarà presente pure lui. I bianconeri potrebbero tornare sul giovane Riccardi, un anno fa al centro delle trattative tra le parti. Il nome più caldo resta quello di Alessandro Florenzi, rientrato da qualche giorno a Roma ma non più nei piani di Fonseca. Pirlo riflette: i due hanno giocato insieme in Nazionale.