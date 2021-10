"La Roma è la prima squadra contro cui la Juventus ha ottenuto 10 successi in Serie A all’Allianz Stadium.Wojciech Szczesny è il portiere che ha parato più rigori in Serie A nell’anno solare 2021: tre, su sette affrontati.Leonardo Bonucci è uno dei tre giocatori attualmente in Serie A a vantare 250 successi nel massimo campionato italiano, insieme a Giorgio Chiellini (256) e Samir Handanovic (253).Sono sette i titolari italiani della Juventus nella gara contro la Roma: i bianconeri non ne schieravano così tanti in un match di Serie A da maggio 2015, contro l’Inter (otto in quell’occasione).Moise Kean non segnava in Serie A all’Allianz Stadium da aprile 2019, contro il Milan. L’attaccante classe 2000 ha realizzato due reti in tre gare da titolare in questo campionato"