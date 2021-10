Nessuno "stop" per Danieledopo quanto accaduto nel match di ieri tra, con la lente d'ingrandimento puntata soprattutto sull'episodio che ha poi portato all'assegnazione del penalty a favore degli ospiti.Questa la decisione dell'e del designatore degli arbitri Gianluca, secondo quanto riportato da Sport Mediaset. "Il rigore concesso ai giallorossi per il contattocon mancata applicazione della norma del vantaggio è stato ritenuto dai vertici arbitrali sicuramente penalizzante nei confronti della squadra di Mourinho, ma viene valutato come un 'errore-non errore'" si legge. "La prestazione dell'arbitro veneto non viene ritenuta nel complesso negativa e quindi non porterà alla sospensione".Quanto all'ipotetico tocco di mano con cui Mkhitaryan serve adla palla-gol, secondo l'AIA non c'è da discutere per due ragioni:1) Se Orsato avesse concesso il vantaggio, il VAR rivedendo l'azione avrebbe segnalato l'infrazione cronologicamente precedente (il fallo da rigore del portiere), cancellando di fatto ogni evento successivo.2) Con l'armeno in caduta dopo il fallo subìto, difficilmente il suo "mani" sarebbe stato da considerare punibile.