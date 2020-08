Tra i profili che sta seguendo la Juventus c'è anche Edin Dzeko: la Roma non vorrebbe cedere il bosniaco, ma dall'altra parte ha la necessità di fare cassa per sistemare il bilancio. Inoltre l'ingaggio di Dzeko si aggira intorno ai 7 milioni di euro che consentirebbero ai giallorossi un risparmio notevole. Se dovesse decollare l'affare Dzeko, a quel punto la Juve mollerebbe la pista Milik, sul quale potrebbe andare la Roma proprio per sostituire l'attaccante bosniaco.