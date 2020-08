La stagione si avvia alla conclusione, il mercato si accende. E si intreccia tra Torino, Roma e Napoli. Nel mirino della Juve e dei giallorossi c'è Arek Milik, il Napoli ha aperto alla cessione e ha già individuato le eventuali contropartite da chiedere: dai bianconeri vorrebbero Federico Bernardeschi, in uscita dalla Juve, dalla Roma il turco Cengiz Under. Se dovesse andare in porto l'affare Milik-Bernardeschi, per sostituire l'ex Fiorentina la Juve potrebbe fare un tentativo proprio per Under, seguito con interesse così come Jeremie Boga del Sassuolo.