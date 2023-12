Juve-Roma, le parole di Mourinho e Allegri

Si è parlato a lungo del confronto diretto tra Vlahovic e Lukaku , del ritorno a Torino di Pauloe della possibilità di accorciare la classifica visto il mezzo passo falso dell’Inter. Ma Juventus-Roma è stata, inevitabilmente, anche la partita di José, grande nemico del popolo bianconero.Scende in campo quando la sua squadra si riscalda e si becca una selva di fischi. Poco importa allo Special One che nel pre partita, più di una volta, si mette a centrocampo e. Ad un certo punto si avvicina pure, quasi fa scattare il campanello d’allarme; ma è un falso allarme, saluta un componente dello staff bianconero e torna oltre la linea di demarcazione. In tutto questo c’è spazio anche per un siparietto con. Abbiamo ormai imparato a conoscerlo, non è odio antijuventino quello che muove, ma la ricerca del nemico per caricarsi e caricare la sua squadra: in quegli sguardi di sfida verso i tifosi c’era tutto questo. In conferenza stampa , poi, è proprio lo Special One a fare la fotografia perfetta di quello che è oggi la Juventus: “C'è il muro di Torino,, si gioca per vincere e se dobbiamo essere bassi non c'è problema, perchè devono vincere. Stanno lì anche con gioia”. Tradotto: da altre parti si sentirebbero i fischi e le contestazioni, allo Stadium se si vince va bene anche rinchiudersi e blindare la propria area rinunciando ad alzare il baricentro.E in questo contesto Massimilianosi esalta e ride sotto i baffi. Sempre in conferenza stampa , gli viene chiesto del record di vittorie per 1 a 0 e lui risponde: “Se mi dà fastidio essere etichettato come l’allenatore del cortomuso? No, non mi dà fastidio.”.