La Juventus ha battuto la Roma 1-0 all'Allianz Stadium, e sul finire di partita c'è stato spazio per un siparietto parecchio teso tra l'allenatore giallorosso Jose Mourinho e l'arbitro Daniele Orsato, "reo" secondo lo Special One di aver dato troppo poco recupero: i 3 minuti concessi da Orsato non sono piaciuti al portoghese, che l'ha mandato a quel paese costringendolo a un'accesa discussione a bordo campo. Mourinho è stato, non solo in questa occasione ma per tutta la gara, beccato dal pubblico juventino, al che lui ha fatto segnocon la mano. Un riferimento ai minuti di recupero che aveva appena contestato probabilmente, ma impossibile non pensare a quel famoso gesto del Triplete...