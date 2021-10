La Juventus sta per affrontare la Roma nel suo Allianz Stadium, riempito oggi per tre quarti della capienza. In attacco mister Allegri schiererà Moise Kean dal 1' dal momento che Alvaro Morata è sì arruolabile ma ancora non in piena condizione dopo l'infortunio.Un lavoro personalizzato per evitare ogni rischio e rendersi il più pronto possibile in caso di necessità.