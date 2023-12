Buona prova anche contro la Roma per Weston, grande protagonista di questa prima metà di stagione della. Lo statunitense è stato premiato con buoni voti anche dai giornali in edicola oggi.- Wes in versione elastico, che si allarga e si accentra alla ricerca di spazi. Utile in ripartenza, fa tanto movimento ma non è lucido sotto porta e si divora il 2-0.Lo trovi ovunque, grande dinamismo, tanta corsa. Buono l’assist per il tiro di Vlahovic, spreca sull’invitante pallone di Chiesa spedendo la palla tra le braccia di Rui Patricio. Esce zoppicando.- A destra, poi a sinistra, poi centrale... L’americano si muove tanto, ha licenza di farlo, per cercare spunti interessanti per i due attaccanti. Ma il maggiore supporto lo dà soprattutto a Weah sulla destra. Ha l’occasione per il raddoppio ma spara addosso a Rui Patricio a pochi metri dalla linea di porta.