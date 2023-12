Una grande occasione, per chiudere al meglio il 2023 e soprattutto volare a -2 dall'Inter, rendendo ancora più vivace la lotta scudetto che ormai sembra essere questione di due squadre. Serve una vittoria allanel big match di questa sera contro la, che equivale all'ennesimo capitolo dello "scontro" fra Massimilianoe Josè, ma anche al ritorno a Torino di Pauloe alla sfida nella sfida tra Dusane quello che avrebbe potuto essere il suo sostituto, Romelu. Fischio d'inizio alle 20.45, per continuare a sognare in grande.Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. AllegriRui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho