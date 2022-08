Dopo la brutta prestazione di Genova, 1 a 1 contro la Sampdoria, latorna in campo quest'oggi, a partire dalle 18:30, per il primo scontro diretto della stagione contro la. Il ritorno di Paulo Dybala a Torino, l'eterno rivale José Mourinho, gli intrecci di mercato, tanti gli spunti per una partita che per i bianconeri può già essere decisiva.: Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Miretti, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibáñez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.