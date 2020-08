Ultimi novanta minuti di campionato, ci siamo quasi. Stasera Juve-Roma allo Stadium, poi si chiuderà il sipario sulla Serie A. La partita di stasera allo Stadium serve a poco per la classifica: bianconeri già campioni d'Italia e con la testa al ritorno degli ottavi di Champions con il Lione in programma il 7 agosto (si riparte dallo 0-1), giallorossi già sicuri della qualificazione alla prossima Europa League con Fonseca che manderà in campo un mix tra giovani e giocatori che hanno avuto meno spazio.- Importante il ritorno di Demiral dopo l'infortunio di gennaio, il turco rientra in campo subito dal primo minuto e dall'altra parte ritrova Nicolò Zaniolo, anche lui finito ko in quel Roma-Juve di sette mesi fa.dal quale potrebbero nascere nuovi affari nella prossima sessione ( QUI tutti i nomi)Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Frabotta; Muratore, Rabiot, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Zanimacchia.Fuzato; Fazio, Ibanez, Smalling; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic.