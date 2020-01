All'Allianz Stadium va in scena stasera il secondo atto dei quarti di finale di Coppa Italia: la Juventus di Maurizio Sarri ospita la Roma di Paulo Fonseca.



Come raccontato da Opta, Juventus e Roma si sono affrontate 16 volte in Coppa Italia: bilancio in equilibrio con sette vittorie per parte e due pareggi. La Juventus ha vinto cinque dei nove precedenti casalinghi con la Roma in Coppa Italia (4P): solo in due di queste nove gare, nel 2006 e nel 1940, entrambe le squadre sono andate a segno. Sono sette le stagioni in cui Juventus e Roma si sono incrociate ai quarti di finale di Coppa Italia (11 incontri): tre passaggi del turno bianconeri e quattro giallorossi, incluso il più recente nel 2014.



Juventus: (4-3-3): Buffon; Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Pjanic, Rabiot, Bentancur; D.Costa, Ronaldo, Higuain

Roma: (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic