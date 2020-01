All'Allianz Stadium va in scena stasera il secondo atto dei quarti di finale di Coppa Italia: la Juventus di Maurizio Sarri ospita la Roma di Paulo Fonseca. Juventus e Roma si sono affrontate 16 volte in Coppa Italia: bilancio in equilibrio con sette vittorie per parte e due pareggi. La Juventus ha vinto cinque dei nove precedenti casalinghi con la Roma in Coppa Italia (4P): solo in due di queste nove gare, nel 2006 e nel 1940, entrambe le squadre sono andate a segno. Ecco, tutto parte del passato: questa sera, a Torino, la storia potrà essere diversa. A partire dalle prestazioni dei singoli: IlBianconero.com vi fornisce le statistiche LIVE dei giocatori. Juve-Roma è ancora lunga, leggetela attraverso i numeri Opta.