Nel match clou della 21ª giornata di Serie A, la Juventus ospita domani la Roma con l'obiettivo di sorpassarla al terzo posto. Per gli esperti di Stanleybet.it, i bianconeri hanno una marcia in più, come dimostrano le cinque vittorie consecutive tra Supercoppa Italiana, campionato e Coppa Italia, e sono così nettamente favoriti. Il successo degli uomini di Pirlo è a 1,78, si sale a 4,10 per l’impresa giallorossa in trasferta, il pareggio vale 3,90. Il principale candidato al gol è Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta nel 2-2 dell'andata: il portoghese si gioca a 1,75. Con Dzeko “perdonato” ma destinato alla panchina, davanti ci sarà ancora spazio per Mayoral, che ha realizzato sei reti nelle sue prime cinque presenze da titolare in A: una sua firma nel match vale 4,00.