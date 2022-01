Solo tre punti le separano in classifica, ma per quotisti e scommettitori è la Juventus a partire in vantaggio per la sfida all'Olimpico contro la Roma. Complici le squalifiche di Karsdorp e Mancini, i giallorossi partono in salita nelle previsioni degli analisti, con l'«1» offerto a 3,30 su Planetwin365, contro il 2,18 di Allegri e i suoi. Stessa tendenza nelle scelte degli scommettitori, che nel 43% dei casi hanno scelto i bianconeri. Su Mourinho è andato il 29% delle preferenze, mentre un'altra «X» dopo quella nella scorsa stagione è stata scelta nel 28% dei casi (a quota 3,35). Negli ultimi due confronti contro i bianconeri la Roma non è riuscita ad andare a segno: l'obiettivo gol stavolta si gioca a 1,30, mentre sembra difficile un'altra partita a zero reti (3,16). L'eco delle scintille di San Siro nel match tra Milan e Roma, intanto, arriva anche nelle quote della partita di domenica prossima, con un intervento del Var che stavolta si gioca a 3,10.