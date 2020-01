Il bilancio allo Stadium è pesantissimo, ma la partita secca potrebbe essere una piccola spinta in più per la Roma. Contro la Juventus, nei quarti di Coppa Italia, i giallorossi cercano il primo guizzo in uno stadio dove finora sono sempre stati sconfitti. Compito per niente facile secondo gli analisti, per i quali il «2» vale 5,80, contro l'1,52 della Juventus (imbattuta in casa da quasi un anno). Quota sostanziosa anche per il pareggio al 90': portare i bianconeri ai supplementari pagherebbe 4,50, per la «X» al termine del primo tempo l'offerta scende a 2,45. La difesa di Sarri non è comunque perfetta: nelle ultime otto giornate di campionato la Juve ha subìto gol in sette partite, mantenendo la porta inviolata solo con il Cagliari. Anche i giallorossi hanno buone possibilità di andare a segno (il gol degli ospiti è a 1,58), e più in generale i quotisti puntano su un incontro da almeno tre reti complessive, dato a 1,71.