Questa sera laaffronterà il primo big match della stagione e a darle battaglia ci sarà ladi Josè Mourinho, ma soprattutto del grande ex della gara Paulo Dybala. Bisognerà capire però chi saranno gli 11 titolari scelti da Maxche, non avrà vasta scelta se consideriamo le numerose assenze. Chi è sicuro della riconferma dal primo minuto è Mattia, il quale ha dato ulteriori garanzie alla vecchia Signora in questo avvio di stagione. Ci sarà a disposizione anche l'altro ex Szczesny, ma che si accomoderà in panchina anche per non rischiare la sua condizione fisica prematuramente.