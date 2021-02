4









Torna in campo la Juventus e lo farà alle ore 18, all'Allianz Stadium. C'è la Roma in arrivo a Torino, per una sfida d'alta quota che può decidere tanto in ottica Champions League, ma non solo. I giallorossi, a quota 40 punti, vogliono difendere il terzo posto proprio dai bianconeri, un gradino e un punto più in basso in classifica. Con la vittoria dell'Inter, poi, ora la vetta dista 8 lunghezze per i bianconeri.



DOVE VEDERLA - C'è da rispondere, dunque. E c'è da farlo contro una squadra forte e in salute, che ha retto l'urto del caso Dzeko. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A e su tutte le piattaforme streaming del canale satellitare, Sky Go e Now TV.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Leggete nella gallery qui in basso le scelte di Pirlo e Fonseca.