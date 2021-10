Nona giornata di Serie A TIM: laospita laall'Allianz Stadium e cerca continuità dopo le 3 vittorie di fila in campionato che hanno riassestato la classifica. Tre punti vorrebbero dire tantissimo: intanto portarsi a meno 1 proprio dai giallorossi, ma anche approfittare dela sconfitta dell'Inter e piazzarsi a sole tre lunghezze di distanza in attesa dello scontro diretto di settimana prossima. Milan e Napoli, al momento, non ha senso scorgerle in classifica.Su Ilbianconero.com avremo la diretta testuale dopo un ampio pre partita. Al termine, tutte le voci, pagelle, commenti e saremo in diretta dalle 23.30 sui nostri canali con un post dedicato.Nella gallery dedicata, ecco le probabili formazioni del match di questa sera.