controcontro, il ritorno a Torino di. Non mancano certo gli spunti per il big match di questa sera tra Juventus e Roma. Oltre le suggestioni, però, c'è il campo e la classifica. C'è un secondo posto da consolidare e una squadra scorbutica da affrontare e, come detto da Allegri in conferenza: "La Juve deve ritrovare la paura di prendere gol", dopo gli ultimi errori difensivi.Un big match per chiudere un travagliato 2023, per salutare l'anno nel migliore dei modi e riaccendere la speranza in vista dell'anno nuovo. La vittoria é l'unico obiettivo per la Juventus perché, come ribadito dal tecnico livornese, é sempre e solo il risultato a fare la differenza- Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN.- Guarda le probabili formazioni nella nostra gallery dedicata.