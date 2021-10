Anche il presidente della FIGC Gabrieleha parlato dell'episodio che ha coinvolto l'arbitrodurantee sul quale non si placano le polemiche. Intervenuto a Tiki Taka, il presidente federale ha difeso a spada tratta l'operato dell'arbitro di Schio, che nell'azione in questione non ha concesso il vantaggio alla Roma, fischiando un calcio di rigore - poi sbagliato da Veretout - per fallo di Szczesny su Mkhitaryan: "Conosco Orsato - ha detto - e difenderò sempre gli arbitri. Il loro è un lavoro difficilissimo e molto complicato".