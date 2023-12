Senza facili entusiasmi, ma questa sera larende un pochettino più concreto il sogno scudetto. Vittoria di misura contro una scorbutica Roma e messaggio inviato in direzione Milano, verso un'Inter nervosa, come testimoniato dalle parole di Francesco Acerbi ieri sera.La, anche questa sera, dimostra di avere delle difficoltà, meccanismi che non funzionano, un giro palla lento e l'eterna tendenza a rinchiudersi in difesa dopo essere passata in vantaggio. Tutto vero, tutto già detto e ridetto. Ma é squadra, sa soffrire, sa fare la lotta e sa fare male per indirizzare i match. E vedere le maglie bianconere dietro può mettere pressione, ora la palla passa nuovamente sul campo nerazzurro.Sui singoli: grande partita diche cancella unannullato da. bene ancheche dimostra di poter stare benissimo nelle rotazioni della squadra bianconera. Male, invece,: e non è la prima volta nelle ultime settimane.