La seconda opportunità sprecata della stagione. Dopo Genova, laallo: due partite completamente diverse, con un finale pressoché identico. Arriva un punto, l'1-1 firmato prima da Vlahovic e poi da Abraham (su grande assist di Dybala).E l'amaro in bocca dà la percezione non solo del lavoro da fare, ma sa richiamare anche i fantasmi della scorsa stagione. Cinque punti in tre partite,, probabilmente non se l'aspettava. Così come non s'aspettava forse la reazione rabbiosa dei suoi. Che hanno giocato. A tratti dominato. Risposto anche dopo il gol di, nell'unico tentativo concreto dei giallorossi.C'è tanto da recriminare. Parecchio su cui rimuginare. Di sicuro, ancora troppo da rimettere in piedi. E si può dire: è un'altra falsa partenza dei bianconeri. Bellini ma quasi perdenti, per parafrasare Allegri. Dopo una settimana di critiche sul gioco, un paradosso di cui si poteva fare a meno.