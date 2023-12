Vittoria pesante, tre punti ancora più pesanti e pressione che ora passa sulle spalle dell’Inter. Labatte ladi misura e si porta a -2 punti dai nerazzurri capolisti e nervosi. Lo fa al termine di 90’ magari non spettacolari, ma che mostrano ancora una volta la solidità della squadra, la compattezza del gruppo.Per quel che riguarda le prestazioni dei singoli, i giornali di oggi sono d’accordo, in linea di massima, nel premiarecome i più brillanti del match. Raccoglie più di un’insufficienzae anchenon convince appieno. Sufficienze piene, invece, per Massimiliano