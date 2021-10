Il ritorno in campo dopo gli impegni delle Nazionali coinciderà con una bella sfida all’Allianz Stadium: il 17 ottobre, alle 20:45, la Juve ospita la Roma. La serata ideale per riprendere la corsa in campionato dopo le tre vittorie consecutive contro Spezia, Sampdoria e Torino, e ovviamente una serata da vivere insieme. La vendita dei biglietti parte mercoledì 6 ottobre dalle 16.00, con la consueta prelazione per i J1897. Di seguito le fasi di vendita dettagliate:J1897: mercoledì 6 ottobre dalle 16.00J1897 e B&W Member: giovedì 7 ottobre a partire dalle 10.00Abbonati: giovedì 7 ottobre a partire dalle 14.00Vendita libera: venerdì 8 ottobre dalle 10.00Per questo match è prevista una tariffa dedicata agli Under 16 e Under 6 in alcuni settori dello stadio, qui potete trovare tutte le info e i prezzi. Si ricorda che, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, per accedere all’Allianz Stadium è obbligatorio mostrare anche il green pass con QR code insieme al tagliando di accesso.