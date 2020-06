2









La Juventus si è posta fin da subito in maniera attiva per il mercato estivo: tanti discorsi preliminari con molti club, attraverso cui Paratici ha costruito dei veri e propri canali, con al centro diversi scambi. Uno di questi assi è quello con la Roma, con cui le parti stanno discutendo dello scambio Rolando Mandragora – che la Juve riscatterà dall’Udinese per 26 milioni – e Bryan Cristante. Come riporta Calciomercato.com, entrambi saranno valutati 35 milioni di euro, cifra che garantirà una plusvalenza a entrambe le squadre: in particolare, 9 milioni per i bianconeri e circa 17 per i giallorossi.