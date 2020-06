La Juventus non molla Nicolò Zaniolo. Il profilo del classe '99 della Roma piace molto a Fabio Paratici, che però ad oggi non ha iniziato nessuna trattativa. La Roma ha bisogno di cedere per fare cassa, ma i giallorossi proveranno a piazzare altri giocatori prima di sacrificare Zaniolo (e Pellegrini, altro giocatore che piace ai bianconeri). La Juve lo sa e aspetta eventuali sviluppi, se la Roma dovesse decidere di mettere sul mercato Nicolò - per non meno di 50 milioni - la Juve si farebbe trovare in prima fila.