In attesa di scoprire se il centrocampo dellasarà rinforzato con l'apertura del mercato invernale a gennaio, il club può concludere il girone d'andata con una sicurezza in più, un elemento che fa dormire sonni tranquilli a Massimiliano, aprendo la porta a sogni magnifici. La performance straordinaria di Kenana Frosinone, coronata da un gol spettacolare, non può essere considerata un caso fortuito. L'ascesa di questo giovane talento è destinata a illuminare il futuro suo e della Vecchia Signora.L'exploit di Yildiz non è da sottovalutare, poiché dimostra non solo una straordinaria abilità calcistica, ma anche una visione fuori dal comune nel realizzare un gol di tale portata. Allegri ha dichiarato che il turco è il vice di, incaricato di creare superiorità numerica e aumentare il pericolo e l'imprevedibilità della squadra nella ricerca del gol.. Il giovane sta dimostrando che ha solo bisogno di giocare per mostrare il suo valore,Il prossimo banco di prova sarà contro la Roma all'Allianz Stadium sabato sera, con Allegri che potrebbe considerare seriamente l'inserimento di Yildiz dal primo minuto o almeno una sua partecipazione significativa. La settimana sarà cruciale per il giovane talento nel mettere in difficoltà. Yildiz è consapevole di essere entrato nella storia del club come il più giovane giocatore straniero a segnare, a soli 18 anni e 233 giorni, nella sua prima partita da titolare. La conferma della sua presenza in campo è meritata, e sia Yildiz, Allegri che i tifosi ne sono ben consapevoli.