Se Napoli e Roma avessero trovato l'accordo per il trasferimento di Milik in giallorosso, Edin Dzeko sarebbe già un giocatore della Juve. Tra il bosniaco e i bianconeri infatti c'è accordo totale per un contratto di due anni da 7,5 milioni di euro; trovare l'intesa con i giallorossi non sarebbe un problema, ma il nodo principale è legato all'arrivo del polacco nella capitale. Finché la Roma non trova un sostituto non lascia partite Dzeko. Non sbloccandosi la trattativa per Milik, secondo La Gazzetta dello Sport la Roma starebbe virando sull'ex Milan Piatek, oggi all'Hertha Berlino che sarebbe disposto a valutare eventuali offerte. La Juve aspetta Dzeko, la Roma cerca il sostituto.