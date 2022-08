Pauloè l'uomo della serata: tutti gli occhi su di lui, nel suo ritorno a "casa". Intanto, come riportato da Dazn, la Joya ha deciso di non prendere parte all'ispezione del campo prepartita. Tornerà a calcare il terreno dello Stadium, quindi, solo nella fase di riscaldamento.Sceso in campo per gli esercizi di riscaldamento, l'accoglienza dei tifosi bianconeri in un coro: sotto la curva, Dybala sotto la curva.