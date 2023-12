Sarà Simonedi Milano l'arbitro del big match train programma sabato 30 dicembre alle 20.45 all'Allianz Stadium, valido per la 18^ giornata di Serie A. Scelti come assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, mentre come quarto uomo è stato designato Matteo Marchetti. Alci sarà l'esperto Paolo Silvio, affiancato da Rodolfo Di Vuolo.- Sozza, classe 1987, ha già diretto la Juve in quattro occasioni, con un bilancio di una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Nell'ultimo precedente, quello contro il Bologna del 30 aprile scorso, sono stati assegnati ben tre rigori di cui due proprio ai bianconeri, che però hanno fallito il secondo con Arek Milik dal dischetto. Otto, invece, le partite della Roma arbitrate dal 36enne.