L'Allianz Stadium sarà una "bolgia" sabato sera, quando laaffronterà ladi Josè Mourinho (e Paulo Dybala). O almeno lo sarà il, dove secondo La Gazzetta dello Sport saranno oltre 2.000 i tifosi giallorossi, che hanno letteralmente polverizzato in poche ore tutti i biglietti disponibili, come del resto avevano fatto per la trasferta di Salerno e per la prima gara stagionale all'Olimpico. L'entusiasmo è alle stelle tra il popolo della Lupa, che dopo due vittorie in campionato spera di poter esultare anche a Torino. La spinta dei tifosi non mancherà.