Domenica sera all'Allianz Stadium si affronteranno la Juventus e la Roma. Due squadre che in questo inizio di campionato stanno mettendo in mostra attitudini tattiche differenti.Solo che Allegri si è trovato costretto a trovare rimedi semplici e immediati a una situazione che poteva diventare molto difficile, mentre Mourinho sta sfruttando nel miglior dei modi la rosa di corsa e attacco a sua disposizione.Queste sono le differenze "numeriche" finora in campionato tra le due formazioni, riportate dalla Gazzetta dello Sport:Roma 40-Juve 34;Roma 200-Juve 171;Roma 52.3 m, Juve 49.6 m;Roma 55,2%-Juve 50,1%;Roma 13,2%, Juve 11,3%;Roma 9.4 km-Juve 8.1 km;69-Juve 89