Se in difesa si presenta il problema de Ligt, in attacco Allegri può fare un mezzo sorriso. Nella lista dei convocati per la partita di questa sera contro la Roma, infatti, compare il nome di Alvaro Morata. Fino all'ultimo, il destino del giocatore spagnolo sembrava essere in bilico, più verso l'esclusione, a dire la verità. Gli ultimi allenamenti e i test, però, hanno dato esito positivo e Morata potrà essere della partita, magari per dare una mano alla Vecchia Signora nel finale di match.