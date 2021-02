Frattura ricomposta, almeno di facciata. Edin Dzeko ha ricucito il rapporto con Fonseca, tornando ad allenarsi in gruppo e guadagnando la convocazione contro la Juventus. Ma il club è stato chiaro, al momento della fascia di capitano, non se parla. Così, il gigante bosniaco, in passato trattato dalla Juve, osserverà la partita dalla panchina, con Borja Mayoral titolare, reduce da un periodo di forma positivo. “Dzeko in panchina, pronto ad entrare solo in caso di bisogno”, così il Corriere della Sera descrive quella che sarà la sfida di Dzeko.