La gara disputata ieri sera contro la Roma ha portato delle risposte positive in tutto l'ambiente bianconero, con la squadra che è riuscita ad interpretare una partita in cui l'ha fatta da padrona per almeni 70 minuti di gioco, fino a quando la rete di Tammy Abraham ha riportato tutto in parità. Ma la vera rivelazione è stata la prova del baby Fabio, autore di un match sontuoso e giocato con grande intelligenza. Le sue incursioni palla al piede, il suo tocco e la sua visione di gioco hanno riportato alla memoria le giocate di Claudio Marchisio e non è un caso che sia stato eletto come il migliore in campo, con una votazione che va abbondantemente oltre il 7.