Il big match di ieri tra Juve e Roma ha alimentato le speranze dei tifosi juventini di poter assistere ad una grande stagione della propria squadra. Servono però ancora ulteriori conferme, anche dai nuovi arrivati come Gleison Bremer, autore di una prestazione non proprio all'altezza e lontana parente da quelle che disputava in maglia granata. Sua la responsabilità anche in occasione della rete di Abraham, dove è stato praticamente inchiodato sulla sua posizione, tra l'altro non corretta, permettendo all'attaccante inglese di segnare indisturbato.