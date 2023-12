L'ultimo match del 2023 della Juventus e dell'intera Serie A. All'Allianz Stadium, i bianconeri ospitano la Roma di José Mourinho, reduce dalla vittoria contro il Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri con una successo, dopo quello di Frosinone, si avvicinerebbe all'Inter, a due punti dal primo posto in classifica. Segui su IlBianconero la moviola in diretta della gara con i principali episodi arbitrali; dirige 'incontro Simone Sozza, della sezione di Seregno.SozzaBindoni e TegoniIV uomo: MarchettiMazzoleniDi Vuolo88' - Gol di Chiesa annullato per fuorigioco. Il numero sette aveva chiesto un tocco volontario avversario, ma arbitro e Var lo giudicano involontario.78' - Ammonizione per Locatelli, che era diffidato72' - Cristante rimane a terra in area di rigore dopo un tocco involontario di Locatelli sul viso66' - Triplo fallo in una sola azione per la Roma, ammonito Paredes per l'intervento su Mckennie.48' - Regolare il gol di Rabiot, Check Var durato poco per possibile fuorigioco.45' - Ancora Mancini ferma irregolarmente Yildiz, ancora nessun cartellino per il difensore della Roma.23' - Mancini butta giù Yildiz impedendo la ripartenza, niente ammonizione.14' - Ripartenza della Juve interrotta per il fallo fischiato a Rabiot su Dybala.3' - Proteste di Kostic che chiedeva un fallo, per Sozza è tutto buono e assegna calcio d'angolo alla Roma.