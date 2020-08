Juve-Roma, la partita LIVE dalle 21.45

Con lo scudetto già in tasca, lascende in campo contro laall’Allianz Stadium, per l’ultima giornata del campionato 2019/2020. Dirige la partita, all’ultima gara in carriera. Al Var invece c’è Banti, Orsato quarto uomo.ROCCHISCHENONE – PAGANESSIIV: ORSATOVAR: BANTIAVAR: MELINell’azione del 3-1 della Roma Zaniolo sbraccia su Bernardeschi: per Rocchi non è un contatto tale da far annullare il gol.Ammonito: l’argentino, saltato da Danilo al limite dell’area di rigore, lo atterra per evitare problemi. Giallo corretto.Rigore per lascarta con una finta verso l’interno, che non fa nulla per toccarlo volontariamente, ma lo tocca con il ginocchio. Rocchi non ha dubbi e assegna il rigore alla Roma. Decisione al limite, ma in definitiva non sbagliata.Giallo per, che atterra Gonzalo. Il centrale va dritto sul piede destro del Pipita, che subisce di netto il pestone. Rocchi ammonisce giustamente il difensore.Gol annullato alla: sugli sviluppi di un cornersupera, ma il pallone era uscito nella traiettoria del calcio d’angolo. Decisione corretta.Ammonito: Villar salta il difensore della Juve con uno scavetto, e il centrale lo colpisce in pieno sul piede. Fallo giusto e giallo che appare corretto.Partiti! A battere il calcio d'inizio è la Juve.