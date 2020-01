Nuovo schema sul piazzato: 4 in fuorigioco e uno furbo che parte da dietro!#bonucci #JuventusRoma 3-0 pic.twitter.com/mGGdBE2Al0 — Juveritas (@juveritas) January 22, 2020

Saràdi Firenze ad arbitrare il quarto di finale di Coppa Italia tra Juventus e Roma.. Insieme a lui i collaboratori Ranghetti e Liberti e il quarto uomo Chiffi. Al Var ci sarà Banti, coadiuvato dall'Avar Paganessi.46' Gol della Juve: Douglas Costa lancia Bonucci, che parte in posizione regolare. Rocchi va al Var, il silent check conferma.30' - La prima ammonizione della serata arriva per Cristiante che interviene da dietro su Bentancur a metà campo.26 - E' regolare la posizione di Ronaldo sul passaggio di Higuain in occasione del vantaggio bianconero.1' - Partiti!