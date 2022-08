La Juventus pareggia contro la Roma. Un 1-1 non senza recriminazioni, sia perché i bianconeri dominano per oltre un'ora salvo poi concedere il pari ai giallorossi, sia per il gol annullato a Locatelli - quello del 2-0 - a causa di un tocco con il braccio di Vlahovic ad inizio azione.TUTTOSPORT - "Giusta e anche un po’ ingenua l’ammonizione subita da Locatelli, che stoppa con le “cattive” Dybala. Al 26’ annullato giustamente il raddoppio di Locatelli, dopo controllo al Var, per un tocco di braccio di Vlahovic a inizio azione. Non sono punibili da regolamento, invece, i due tocchi di braccio di Smalling. Regolare, al 24’ st, il pari di Abraham. Tre minuti dopo Vlahovic e Ibanez si strattonano a vicenda in area: fa bene l’arbitro Irrati a lasciar correre".