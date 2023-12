Non è stato lopiù discusso e infiammato di sempre, anzi. La partita scorre via fluida con poche polemiche e giusto qualche momento di tensione che si inscrive nella normalità di un big match.E a far discutere, in particolare, è stato il metro di giudizio disulla gestione dei cartellini, apparsa a tratti troppo permissiva con la squadra di. Altro grande episodio finito sotto la lente, poi, è il gol annullato nel finale ache avrebbe permesso alla Juventus di non finire il match in apnea.