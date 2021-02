Cristiano Ronaldo che "non si fida" della goal line technology, e cerca (invano) di controllare la notifica sull'orologio dell’arbitro Orsato, è diventato già un meme sui social network. Già durante Juventus-Roma in molti hanno utilizzato il fermo immagine del siparietto attribuendogli i significati più disparati. Molti utenti - su Twitter e Instagram - volano con la fantasia immaginano che il portoghese voglia rubare l'orologio del direttore di gara, o nella migliore delle ipotesi che cerchi di verificare se sia o meno falso… In ogni caso, è un frame che di sicuro vedremo postato più e più volte da qui in avanti.