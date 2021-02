Dzeko in panchina, il capitano sarà Cristante. Scelta già presa qualche giorno fa sui campi di Trigoria, ufficializzata in conferenza stampa. L’undici che affronterà la Juventus presenterà Borja Mayoral come unica punta, supportato da Mkhitaryan e Cristante. Presente l’ex Spinazzola. Di seguito la formazione ufficiale della squadra di Fonseca:



Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Cristante, Mkhitaryan, Mayoral