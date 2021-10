Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Mattiaè stato definito "chiave" del gioco di Massimiliano Allegri. Il motivo? Il terzino, partito prudenzialmente in linea con la difesa a 4 nel 4-4-2 bianconero, si è alzato con costanza in mediana con Chiellini bravo ad allargarsi e a creare un 3-5-2 puro. Allegri aveva scelto bene la carta: "l'attacco in ampiezza a una Roma che, se fa transizioni pigre, lascia spazi scoperti ai lati dei due mediani".