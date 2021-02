La Roma che si presenterà sabato contro la Juventus avrà la difesa più giovane di sempre in un big match: Mancini (24 anni), Ibanez (22) e Kumbulla (21 tra una settimana). Età media: 22 anni. La difesa più giovane del campionato contro Cristiano Ronaldo che di anni ne compir 36 domani. Scelte obbligate per Fonseca, che dovrà fare a meno di Christ Smalling dopo l'infortunio riportato contro il Verona. Non solo, l'altra assenza importante è quella di Pellegrini, che sarà sostituito da Cristante.