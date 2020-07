La Roma sta preparando la sfida contro la Juventus, in programma sabato nell'ultima giornata di campionato. Dopo la vittoria contro il Torino la squadra di Fonseca non è rientrata nella capitale ma si è fermata a lavorare a Vinovo, proprio in vista della gara contro i bianconeri. In questi giorni quindi la Roma è ospite della Juventus, a conferma dei buoni rapporti tra le due società che possono svilupparsi anche sul mercato come già successo in passato.